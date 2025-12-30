L’Armenia verso il 2026 | tra ambizioni europee e sovranità compressa

L’Armenia nel 2026 si trova al centro di importanti cambiamenti, segnati da tentativi di normalizzazione con Azerbaigian e Turchia, un crescente coinvolgimento internazionale e tensioni interne che coinvolgono politica, società e identità. Questo periodo rappresenta un momento di trasformazione e sfide, con effetti che potrebbero influenzare il percorso futuro del paese. Un’analisi delle dinamiche in corso aiuta a comprendere le possibili direzioni di sviluppo dell’Armenia.

Roma, 30 dic – Il 2026 si profila come un anno spartiacque per l'Armenia. Non tanto per un singolo evento, quanto per la convergenza di tre processi simultanei: la normalizzazione incompiuta con Azerbaigian e Turchia, il riposizionamento internazionale e una profonda frattura interna che attraversa politica, società e identità nazionale. Yerevan entra in questo passaggio storico in una condizione di debolezza strutturale, costretta a negoziare la propria sopravvivenza strategica più che il proprio sviluppo. La pace come concessione unilaterale. Dopo la sconfitta definitiva sull'Artsakh e la pulizia etnica del settembre 2023, il governo armeno ha scelto una linea di drastica rinuncia.

