L' Arma dei carabinieri recluta 65 Allievi Ufficiali | come fare per candidarsi

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure di selezione per l’assunzione di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente. Questa opportunità è rivolta a candidati interessati a entrare a far parte dell’istituzione e a contribuire alla sicurezza del paese. Di seguito sono riportate le modalità di candidatura e i requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

