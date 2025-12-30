L' appello delle associazioni d' impresa al Comune di Pescara | Stop ai rincari prima un confronto urgente
Le associazioni d’impresa di Pescara chiedono un incontro urgente con il Comune per affrontare le problematiche economiche della città. In particolare, richiedono la sospensione dei rincari previsti dal primo gennaio, auspicando un confronto immediato con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni condivise e sostenibili.
Un incontro urgente con le associazioni d'impresa per discutere delle problematiche della città di Pescara con l'amministrazione comunale, sospendendo i rincari previsti dal primo gennaio. La richiesta arriva dai rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti provinciali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
