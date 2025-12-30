L’appello dei sindaci | No ai fuochi sì al divertimento sicuro Tutte le limitazioni

I sindaci toscani invitano a un festeggiamento del Capodanno all'insegna della sicurezza, con un'attenzione particolare alle limitazioni sui fuochi d'artificio. La regione si prepara a salutare il nuovo anno con misure volte a garantire un divertimento responsabile e senza rischi, favorendo iniziative che rispettino le norme e tutelino la salute di tutti.

FIRENZE – La Toscana si prepara a salutare il 2025, ma con prudenza. La notte più lunga dell’anno sarà all’insegna della sicurezza. Molti sindaci hanno firmato ordinanze specifiche per limitare o vietare l’uso di botti e petardi. Giro di vite anche sulla vendita di bevande in vetro e lattine, specialmente nelle piazze della festa. Ecco la mappa delle regole. Nel capoluogo regionale vige la tolleranza zero. A Firenze botti vietati in tutta la città. Stop anche ai contenitori in vetro nel centro storico: il divieto scatta alle 19 del 31 dicembre e dura fino alle 7 del mattino seguente. Scelta radicale a Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

