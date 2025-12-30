L’ANNO CHE VERRÀ | UN CAST RICCHISSIMO PER IL CAPODANNO PIÙ SEGUITO DELLA TV

Il Capodanno 2025 si avvicina, e anche quest’anno la Rai proporrà un evento speciale, con un cast vario e di qualità. La serata, trasmessa in diretta, sarà ambientata tra le suggestive bellezze naturali della Calabria, offrendo agli spettatori un momento di intrattenimento e cultura per salutare l’anno che termina. Un appuntamento che si conferma tra i più seguiti della televisione italiana.

Anche il 31 dicembre 2025 gli auguri della Rai avranno come sfondo la Calabria e le sue bellezze naturalistiche. La Regione bagnata da due mari vedrà infatti, per la terza volta, in questa occasione dal lungomare di Catanzaro, la presenza di " L'Anno che Verrà ". Alla conduzione, per la seconda volta, Marco Liorni, volto garbato e familiare a tutti i telespettatori della Prima Rete. Accanto a lui, come sempre, tanti artisti per dare vita a una serata unica e irripetibile in cui il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all'insegna del divertimento, della serenità e dell'allegria. Tutto ciò dalle 21 circa, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

