Tutti i protagonisti de L’anno che verrà, concerto di Capodanno di Rai1, condotto da Marco Liorni da Catanzaro. Sul palco allestito nel lungomare di Catanzaro, Marco Liorni conduce domani il conc erto L’anno che verrà, in onda su Rai1. In sua compagnia, per salutare il 2025, ci saranno tanti artisti della scena musicale: da Serena Brancale a Massimo Ranieri, passando per Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo e Clementino. Presenti anche Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, i Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, i Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Antonino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - L’anno che verrà 2026, su Rai1 Rocco Hunt, Anna Oxa, Massimo Ranieri

