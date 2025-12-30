L’Anno che Verrà 2026 | ecco il cast del concertone del Capodanno di Rai 1

L’Anno che Verrà 2026 è il tradizionale concerto di fine anno trasmesso da Rai 1, condotto quest’anno da Marco Liorni per la seconda volta consecutiva. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di festeggiamenti, accompagnando il pubblico nel passaggio al nuovo anno. Di seguito, il cast e i dettagli della serata che, come sempre, unisce musica e parole per salutare l’anno appena trascorso.

Marco Liorni è pronto per condurre, per la seconda volta consecutiva, L'Anno che Verrà, il grande spettacolo che traghetterà i telespettatori di Rai 1 nel 2026. Giunto alla ventitreesima edizione, l'appuntamento andrà in onda, come tradizione, domani sera, mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 21.00, subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica. Ancora una volta, la protagonista della serata sarà la Calabria, che ospita l'evento da Catanzaro, dopo le tappe di Crotone e Reggio Calabria degli scorsi due anni. Gli ospiti. Sul palco allestito nel lungomare di Catanzaro ci saranno tantissimi artisti della scena musicale: da Serena Brancale a Massimo Ranieri, passando per Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo e Clementino.

