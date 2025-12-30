L’Anno che Verrà 2026 | ecco il cast del concertone del Capodanno di Rai 1

L’Anno che Verrà 2026 è il tradizionale appuntamento di Rai 1 che apre il nuovo anno. Condotto da Marco Liorni per la seconda volta consecutiva, lo spettacolo propone musica e intrattenimento per accompagnare gli spettatori nel 2026. Di seguito, scopri il cast e le novità di questa edizione, un momento di condivisione e di festa condiviso da tutta la famiglia italiana.

Marco Liorni è pronto per condurre, per la seconda volta consecutiva, L’Anno che Verrà, il grande spettacolo che traghetterà i telespettatori di Rai 1 nel 2026. Giunto alla ventitreesima edizione, l’appuntamento andrà in onda, come tradizione, domani sera, mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 21.00, subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica. Ancora una volta, la protagonista della serata sarà la Calabria, che ospita l’evento da Catanzaro, dopo le tappe di Crotone e Reggio Calabria degli scorsi due anni. Gli ospiti. Sul palco allestito nel lungomare di Catanzaro ci saranno tantissimi artisti della scena musicale: da Serena Brancale a Massimo Ranieri, passando per Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo e Clementino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - L’Anno che Verrà 2026: ecco il cast del concertone del Capodanno di Rai 1 Leggi anche: L’Anno che Verrà 2026: ecco il cast del concertone del Capodanno di Rai 1 Leggi anche: L’Anno che Verrà 2026: Catanzaro ospita il concertone di Rai 1 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L’Anno che Verrà 2026 | ecco il cast del concertone del Capodanno di Rai 1; L’Anno che Verrà 2026 | gli ospiti di Marco Liorni e la scaletta del Capodanno di Rai 1; L’anno che verrà 2026 il cast è pazzesco | da Patty Pravo a Sal Da Vinci sul palco più grande di sempre; L’anno che verrà 2026 su Rai1 Rocco Hunt Anna Oxa Massimo Ranieri. Bocchino - Concerto di Natale nell’aula del Senato (21.12.25) Forza Catanzaro é il tuo momento L’anno che verrà - facebook.com facebook Scaletta L'Anno che Verrà 2025/2026, l'evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.