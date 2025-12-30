La concorrente casertana racconta la delusione a un passo dal matrimonio e i desideri del cuore per il futuro, ma senza rimpianti per aver detto «sì» all'altare nell'esperimento Netflix. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Ludovica Cappello: «Con Davide ci sono cascata: lui era fidanzato prima, durante e dopo il programma. Non era lì per trovare la sua futura moglie, ha solo finto. Ora l'ho bloccato sui social»

L'amore è cieco Italia aperti i casting della seconda stagione | ecco tutto quello che c'è da sapere per candidarsi; L'amore è cieco - Italia Gergana Lazarova | Parmi è stato la mia casa con lui sarei andata ovunque Sapevo che anche lui avrebbe detto no all'altare Abbiamo provato a stare insieme ma lui voleva più presenza io più leggerezza.

