L' allagamento e i campioni biologici persi Cosa è successo davvero nei laboratori di Roma Tre
Il 20 agosto 2018, un tubo dell’acqua calda rotto ha causato un grave allagamento nei laboratori di Scienze di Roma Tre, situati al quinto piano. L’incidente ha comportato la perdita di campioni biologici e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei materiali di laboratorio in ambienti a rischio chimico e biologico. Questa vicenda evidenzia l’importanza di misure preventive e di emergenza adeguate in strutture di ricerca.
Il 20 agosto 2018 la rottura di un tubo dell’acqua calda provoca un ingente allagamento all’interno degli studi e dei laboratori di Scienze, al quinto piano, classificati come ambienti a rischio chimico e biologico. “L’acqua è percolata per 15 giorni da un tubo enorme in corrispondenza dei bagni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
