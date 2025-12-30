L' allagamento e i campioni biologici persi Cosa è successo davvero nei laboratori di Roma Tre

Il 20 agosto 2018, un tubo dell’acqua calda rotto ha causato un grave allagamento nei laboratori di Scienze di Roma Tre, situati al quinto piano. L’incidente ha comportato la perdita di campioni biologici e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei materiali di laboratorio in ambienti a rischio chimico e biologico. Questa vicenda evidenzia l’importanza di misure preventive e di emergenza adeguate in strutture di ricerca.

