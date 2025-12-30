L’Aida apre il 2026 al Galli con tre recite | l’opera di Capodanno è già da tutto esaurito

L’Aida apre il 2026 al Teatro Galli con tre recite, tutte già esaurite. La rappresentazione, prevista per Capodanno, segna l’inizio dell’anno e attira un pubblico numeroso, confermando il suo ruolo tra gli eventi culturali più apprezzati della città. Un appuntamento che, anche in questa occasione, si distingue per la sua rilevanza artistica e il coinvolgimento della comunità.

Aida è sold out: tutto pronto per la Prima di Capodanno che è sold out per tutte le tre recite. Lo spettacolo che inaugurerà il 2026 si conferma uno degli appuntamenti culturali più amati e attesi dalla città. L’attenzione è ora tutta rivolta a giovedì primo gennaio, quando alle 17.30 si alzerà il sipario sulla nuova produzione di Aida, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni. L’opera sarà replicata sabato alle 20.30 e domenica alle 17.30. Oggi è invece in programma la prova generale, non aperta al pubblico, ultimo passaggio prima del debutto ufficiale. Lo spettacolo è firmato dal Coro lirico città di Rimini Amintore Galli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

