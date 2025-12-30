Lago di Como | a Onno torna il presepe vivente

Il Lago di Como accoglie nuovamente l’appuntamento con il Presepe Vivente di Onno, giunto alla sua ottava edizione. Un evento che invita i visitatori a riscoprire le tradizioni locali attraverso una rappresentazione autentica e suggestiva, immersa nel paesaggio naturale della zona. Un’occasione per vivere un momento di cultura e comunità in un contesto caratteristico e tranquillo.

Onno è pronto a tornare a brillare con il suo Presepe Vivente, giunto all'ottava edizione, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità. Dopo l'annullamento dello scorso anno a causa del maltempo, l'evento torna con rinnovata emozione e con la voglia di far rivivere al pubblico.

