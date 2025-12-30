Nella zona di Picanello a Catania, la polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, pregiudicato, sorpreso mentre trasportava un tubo di grondaia appena asportato da una villetta. L’intervento fa seguito a segnalazioni di furti di elementi di grondaia nella zona, e l’arresto si inserisce in un’azione di controllo del territorio volta a contrastare reati di natura predatoria.

La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni fermato mentre stava trasportando un grosso tubo di una grondaia, appena sradicato dal muro di una villetta, nel quartiere Picanello. I poliziotti hanno notato, nei pressi di una villetta di via Messina, un’auto con il motore ancora. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ladro di grondaie arrestato via Messina, aveva preso di mira una villetta

