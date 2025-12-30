L' ad del Marconi Ventola lancia l' allarme | Abolire la tassa sugli altri scali distorce il mercato
L’Aeroporto Guglielmo Marconi ha raggiunto un nuovo traguardo, superando gli 11 milioni di passeggeri, un risultato senza precedenti. Tuttavia, l’ad del Marconi Ventola evidenzia come l’abolizione della tassa sugli altri scali possa alterare le dinamiche di mercato, creando distorsioni. Questo scenario solleva importanti riflessioni sulla gestione e sulla sostenibilità del settore aeroportuale italiano.
Un record senza precedenti per l'Aeroporto Guglielmo Marconi: sono stati superati gli 11 milioni di passeggeri, cifra mai raggiunta prima. La celebrazione, guidata dall'amministratore delegato Nazareno Ventola, si è trasformata rapidamente in un momento di riflessione sulle scelte politiche.
Leggi anche: "Tassa tolta agli altri scali? Così si penalizza il Marconi"
Leggi anche: Aeroporto Marconi, Ventola: "Forlì seconda pista? Solo se c’è mercato"
L'ad del Marconi Ventola lancia l'allarme: “Abolire la tassa sugli altri scali distorce il mercato” - Replica Uiltrasporti: “Dichiarazioni incaute”, mentre Confesercenti dice “no al depotenziamento del Marconi” ... bolognatoday.it
L'amministratore delegato e direttore generale dell'aeroporto Marconi di Bologna, Nazareno Ventola: "L'impatto che ci sarà lo vedremo, non lo possiamo quantificare in questo momento" - facebook.com facebook
