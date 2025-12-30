L’acqua e l’ambiente Consac incontra gli studenti

Consac promuove incontri con gli studenti per approfondire il tema dell'acqua e dell'ambiente. Si parla del ciclo idrico, dalla captazione alla distribuzione, e della potabilizzazione, con attenzione ai controlli di qualità. Viene inoltre illustrata l'importanza delle buone pratiche quotidiane, come la protezione dei contatori dal gelo, per un uso consapevole e responsabile delle risorse idriche.

Dal servizio Idrico Integrato alle fasi del ciclo dell’acqua (captazione, distribuzione, ecc.); dalla potabilizzazione ai controlli di qualità, alle sempre più necessarie buone pratiche quotidiane da mettere in atto (tra cui la protezione dei contatori dal gelo). Tutti argomenti, al pari della visita alla Centrale Operativa del Sistema di Esercizio e Telecontrollo e alle diverse attività interattive sviluppate, che hanno interessato, e non poco, i giovani alunni della scuola Torre-De Mattia. Anche quest’anno, infatti, si è rinnovata l’iniziativa di Consac, che ha organizzato una giornata didattica con una scuola del territorio: l’Istituto Comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia, classe seconda della Torre-De Mattia, appunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Consac, giovani studenti a “lezione di acqua e ambiente” Leggi anche: All’Università il Rettore incontra gli studenti palestinesi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vasche di prima pioggia: una scelta strategica per l'ambiente e la sicurezza del sistema idrico del territorio abruzzese. Le vasche di prima pioggia sono impianti progettati per raccogliere e trattare i primi millimetri d'acqua piovana di ogni evento atmosferico. È - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.