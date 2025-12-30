La volta buona Orietta Berti | Ballando? Un tormento non lo farei mai più

Orietta Berti, ospite a La volta buona, ha condiviso la sua opinione sull’esperienza nel dance show di Rai1, definendola un’esperienza che non rifarebbe. Ricordando la partecipazione alla terza edizione, la cantante ha descritto il suo approccio e le sensazioni vissute durante il programma, offrendo una riflessione sincera e sobria su un capitolo importante della sua carriera televisiva.

(Adnkronos) – "Un'esperienza che non rifarei". Così Orietta Berti ospite oggi a La volta buona ha ricordato la sua esperienza nella terza edizione del dance show di Rai1 come concorrente. La cantante ha raccontato con sincerità le difficoltà incontrate nella terza edizione dello show condotto su Raiuno da Milly Carlucci: "È stato un tormento. Mai . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: La Volta Buona, pagelle del 29 dicembre: Orietta Berti alla conquista dei giovani (9) e i momenti TV clou del 2025 (8) Leggi anche: Belve anticipazioni, Orietta Berti su Tenco:”Non ho mai creduto al biglietto, in quel periodo la gente mi escludeva” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Volta Buona, pagelle del 29 dicembre: Orietta Berti alla conquista dei giovani (9) e i momenti TV clou del 2025 (8); Torna La Volta Buona con Caterina Balivo e Simon & the Stars per l'oroscopo del 2026 su Rai 1. Le anticipazioni; “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 29 dicembre a venerdì 2 gennaio; La Volta Buona, settimana speciale di fine anno su Rai 1: ospiti, bilanci e previsioni. La volta buona, Orietta Berti: "Ballando? Un tormento, non lo farei mai più" - Così Orietta Berti ospite oggi a La volta buona ha ricordato la sua esperienza nella terza edizione del dance show di Rai1 come concorrente. msn.com

La Volta Buona, pagelle del 29 dicembre: Orietta Berti alla conquista dei giovani (9) e i momenti TV clou del 2025 (8) - A La Volta Buona del 29 dicembre si ripercorrono i momenti chiave della tv nel 2025, dalla scomparsa di Pippo Baudo ai programmi più iconici dell’anno ... dilei.it

Orietta Berti: una carriera di successi - La volta buona 29/12/2025 - Orietta Berti racconta i suoi 60 anni di carriera e oltre 20 milioni di dischi venduti Signorini nella bufera, Marina Berlusconi rompe il silenzio: le parole che usa pesano più della polemica Cambio ... msn.com

L'attore si racconta a La volta buona - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.