Nella puntata del 30 dicembre de La Volta Buona vengono analizzati i principali eventi delle celebrità italiane e internazionali di quest’anno. Tra le pagelle, spiccano i giudizi su Orietta Berti e Antonella Elia, offrendo un quadro obiettivo e razionale sui momenti più significativi del mondo dello spettacolo nel 2025, in vista del nuovo anno.

L’anno sta per concludersi ed è giunto il momento di tirare le somme. Nella puntata di martedì 30 dicembre de La Volta Buona il bilancio riguarda i grandi amori vip che, in questo 2025 che sta per concludersi, sono romanticamente nati o malamente conclusisi. In studio, alla destra della conduttrice Caterina Balivo, c’è Orietta Berti che di lunghi amori senza fine ne sa qualcosa. Le nostre pagelle agli ospiti di questo romantico (e un po’ nostalgica) episodio. Orietta Berti arriva da un altro mondo. Voto: 10. In una puntata dedicata all’amore non poteva di certo mancare Orietta Berti, paladina dei matrimoni che funzionano, delle relazioni che hanno un inizio ma mai una scadenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 30 dicembre: Orietta Berti arriva da un altro mondo (10), Antonella Elia petulante (3)

