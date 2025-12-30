La volta buona Enrico Brignano o Can Yaman? La figlia del comico li confonde

Martina, figlia di Enrico Brignano, ha confuso l’attore turco Can Yaman con il suo papà durante un momento spontaneo. La somiglianza tra i due artisti ha attirato l’attenzione, sottolineando come i tratti distintivi possano talvolta generare equivoci divertenti. Questa scena ha suscitato curiosità tra i fan, evidenziando l’innocenza e la semplicità dei momenti familiari tra le celebrità.

(Adnkronos) – Enrico Brignano e Can Yaman come due gocce d'acqua. La figlia del comico, Martina (nata l'11 febbraio 2017) ha scambiato l'attore turco per il papà. A raccontare il simpatico siparietto di famiglia è stata la moglie di Brignano, Flora Canto, ospite oggi a La volta buona. L'attrice ha spiegato che la bambina stava . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 2 dicembre: Can Yaman a Sanremo (8), gaffe su Freddie Mercury (2) Leggi anche: La volta buona, Can Yaman e la dieta drastica: “Ho perso 10 chili per diventare Sandokan” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Enrico Brignano: “Bello di mamma!”, one man show dell’attore da marzo 2026 nei palazzetti; Enrico Brignano, chi è la moglie Flora Canto / Un legame speciale e l'amore per i figli Martina e Niccolò. Enrico Brignano e la commedia musicale "I 7 re di Roma" al Teatro EuropAuditorium - Prezzo I platea 82,50 € – Platea laterale e II platea 70,00 € – Balconata 53,00 € La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15. bolognatoday.it

