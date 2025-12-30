Le festività natalizie di Rai 1 possono sfoggiare nuove storie capaci di combinare leggerezza e sentimento. Tra queste spicca "La voce di Cupido", film tv in prima serata oggi, 30 dicembre 2025, che inaugura il nuovo ciclo della collana "Purché finisca bene", dedicata a racconti contemporanei. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: La voce di Cupido risuona ‘purché finisca bene’

Leggi anche: L’Ora di Arianna: iniziate le riprese del nuovo Film TV per la Collana Purché Finisca Bene

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La voce di Cupido, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Chiara Francini: Cupido ospite inatteso. Una favola luminosa; Natale con la Rai; Purché Finisca Bene - La Voce di Cupido.

Purché Finisca Bene - La Voce di Cupido - Purché Finisca Bene La Voce di Cupido, scheda del film di Ago Panini, con Chiara Francini, Giorgio Marchesi e Michele Rosiello, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e d ... comingsoon.it