Sabato alle 20:30, al Benelli, la Vis Pesaro affronterà il Pineto in una sfida importante, entrambe le squadre in crescita e con obiettivi di classifica vicini. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le formazioni di consolidare il proprio percorso, con un match equilibrato e determinante nel contesto della stagione.

Un entusiasmo crescente le accomuna, un punto in classifica le separa. Sabato alle 20:30, al Benelli, Vis Pesaro e Pineto si scontreranno nel loro miglior momento della stagione. A guidarle due tecnici che stanno riscrivendo la storia dei propri club. Roberto Stellone e Ivan Tisci in pochi mesi hanno trasformato la paura in euforia, spingendo le proprie compagini in posizioni di classifica importanti. La scorsa stagione è stata la Vis a chiudere avanti di un punto e di una posizione rispetto al Pineto, ora i ruoli si sono invertiti. Tuttavia se gli abruzzesi potrebbero presentarsi a Pesaro senza i loro numeri nove e dieci, Bruzzaniti e D’Andrea, nella Vis saranno almeno due i rientri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vis ritrova Mariani e Bocs con il Pineto

Leggi anche: La Vis fa il record di giovani in Nazionale. Mariani con l’Italia e Bocs in maglia Lettonia

Leggi anche: Calcio serie C, il programma gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno. Trasferte in notturna per il Forlì con Vis Pesaro, Ternana e Pineto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Vis ritrova Mariani e Bocs con il Pineto.

La Vis ritrova Mariani e Bocs con il Pineto - Sabato al Benelli alle 20,30 la squadra rivelazione del campionato, Pesaro recupera due infortunati e spera anche per Ceccacci ... sport.quotidiano.net