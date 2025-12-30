La vendetta dell' ex | dà fuoco alle auto del padre e del nuovo compagno della ragazza

Un giovane di 20 anni di Umbertide è stato sottoposto a restrizioni dopo aver provocato due incendi di auto, una del padre e una del nuovo compagno della sua ex ragazza. La misura cautelare prevede l’obbligo di presentazione giornaliera e il divieto di uscire di notte. L’indagine ha accertato il coinvolgimento in atti dolosi che hanno causato danni materiali e preoccupazione nella comunità locale.

