La vendetta dell' ex | dà fuoco alle auto del padre e del nuovo compagno della ragazza
Un giovane di 20 anni di Umbertide è stato sottoposto a restrizioni dopo aver provocato due incendi di auto, una del padre e una del nuovo compagno della sua ex ragazza. La misura cautelare prevede l’obbligo di presentazione giornaliera e il divieto di uscire di notte. L’indagine ha accertato il coinvolgimento in atti dolosi che hanno causato danni materiali e preoccupazione nella comunità locale.
Un 20enne di Umbertide è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e di permanenza notturna in casa in quanto ritenuto responsabile di due distinti episodi di incendio doloso ai danni di autovetture parcheggiate in area pubblica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
