La Valsa stasera in Coppa. Primo test tra le big.

Questa sera la Valsa affronta la Coppa, segnando un importante primo test contro le grandi del campionato. La partita rappresenta un’occasione per valutare la solidità della squadra e la capacità di competere ai livelli più alti, con Davyskiba e i suoi compagni pronti a confermare il loro valore. Un match che potrà offrire indicazioni utili sul percorso della Valsa in questa stagione, tra sfide e opportunità.
È il momento che la Valsa Group stava aspettando da settimane, forse l'inizio della stagione. Il vero test da dentro o fuori per capire se Davyskiba e compagni possono sedersi al tavolo delle grandi, e rivaleggiare con loro ad armi quasi pari, oppure se siano destinati a rimanere ancora in sala d'attesa, fino alla prossima occasione. Piacenza-Modena, quarto di finale di Coppa Italia che ripropone la sfida di quattro anni fa a campi invertiti, è match di assoluto fascino e dal pronostico tutto in equilibrio. Dovessimo fare le carte prendendo solo il recente passato, sarebbe di un'unghia avanti Modena, che adesso è quarta da sola, cinque lunghezze sopra la Gas Sales e proviene da quattro successi consecutivi.
