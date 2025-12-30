Questa sera la Valsa affronta la Coppa, segnando un importante primo test contro le grandi del campionato. La partita rappresenta un’occasione per valutare la solidità della squadra e la capacità di competere ai livelli più alti, con Davyskiba e i suoi compagni pronti a confermare il loro valore. Un match che potrà offrire indicazioni utili sul percorso della Valsa in questa stagione, tra sfide e opportunità.

È il momento che la Valsa Group stava aspettando da settimane, forse l’inizio della stagione. Il vero test da dentro o fuori per capire se Davyskiba e compagni possono sedersi al tavolo delle grandi, e rivaleggiare con loro ad armi quasi pari, oppure se siano destinati a rimanere ancora in sala d’attesa, fino alla prossima occasione. Piacenza-Modena, quarto di finale di Coppa Italia che ripropone la sfida di quattro anni fa a campi invertiti, è match di assoluto fascino e dal pronostico tutto in equilibrio. Dovessimo fare le carte prendendo solo il recente passato, sarebbe di un’unghia avanti Modena, che adesso è quarta da sola, cinque lunghezze sopra la Gas Sales e proviene da quattro successi consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Valsa stasera in Coppa. Primo test tra le big

Leggi anche: Cabal torna titolare: Spalletti lo lancia dal primo minuto stasera in Juve Udinese! La decisione per l’ottavo di finale di Coppa Italia

Leggi anche: Medicina 2025, primo appello senza test d’ingresso, tra paura e speranza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Valsa stasera in Coppa. Primo test tra le big.

La Valsa stasera in Coppa. Primo test tra le big - Gialloblù davanti in classifica, ma con qualche colpo a vuoto in trasferta. msn.com