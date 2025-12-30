La Una Hotels degli equivoci Otto stranieri sono troppi Priftis dovrà scegliere

30 dic 2025

La Pallacanestro Reggiana sembra aver scelto una strada diversa dal principio del “less is more”. In un contesto di abbondanza e confusione, Priftis dovrà fare delle scelte tra gli otto stranieri a disposizione, evidenziando come l’equilibrio tra talento e gestione sia fondamentale per il buon andamento della squadra. Un momento di riflessione che richiede attenzione e valutazioni precise, senza lasciarsi sopraffare dall’eccesso di opzioni.

Abbondanza e confusione. Invece di seguire il vecchio adagio di stampo anglosassone ‘less is more’ – traducibile come ‘togliere qualcosa porta vantaggi’ – la Pallacanestro Reggiana sembra aver imboccato, almeno per il momento, la strada opposta. Sono infatti addirittura otto gli stranieri a libro paga del club: Caupain, Barford, Thor, Cheatham, Williams, Echenique, Smith e il neoarrivato Brown. Una situazione che, nella recente storia biancorossa, non ha precedenti, ma che fotografa bene due cose: la disponibilità della proprietà a fare il massimo per salvare la nave che affonda e, purtroppo, tutti gli equivoci della parte sportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

