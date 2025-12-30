La truffa del finto messaggio spedito dalla banca | I suoi risparmi sono a rischio sposti i soldi in un conto sicuro

Recenti segnalazioni a Parma evidenziano la diffusione della truffa dello

Attenzione alla truffa dello "spoofing" anche a Parma. Dopo il caso della parmigiana 45enne derubata di 45mila euro, sembrerebbero esserci altri casi in città, segnalati da alcune associazioni sui social. Si tratta di una truffa che si sviluppa attraverso un SMS o una chiamata che sembra davvero.

Truffa del finto video di Giorgia Meloni: «Questo investimento è sicuro». Marito e moglie ci cascano e perdono 10mila euro - Due coniugi hanno perso oltre 10mila euro dopo aver creduto a un video manipolato con l’intelligenza artificiale in cui una ... leggo.it

Truffa del finto Cup, il messaggio-trappola che svuota i cellulari: «Rimasta in linea pochi secondi, sufficienti per prosciugarmi il credito» - "Si prega di ricontattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Primario al numero 893 42 ... ilgazzettino.it

FATE SEMPRE ATTENZIONE Attenzione al messaggio truffa dal finto CUP. Oggi ci sono arrivate molte segnalazione che in data odierna sta arrivando nuovamente questo messaggio TRUFFA: "La preghiamo di contattare con urgenza i nostri Uffici CUP a - facebook.com facebook

L’ultima truffa arriva via mail: finto mandato di arresto per pornografia. Ecco come funziona x.com

