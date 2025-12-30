La truffa del finto malore per borseggiare i turisti in metro

La truffa del finto malore in metro è una tattica utilizzata da malintenzionati per borseggiare i turisti. Un individuo si finge in difficoltà, attirando l’attenzione di un passante che, nel tentativo di aiutare, diventa vittima di un furto. È importante essere cauti e vigilanti, riconoscendo queste strategie per proteggersi da possibili raggiri durante gli spostamenti pubblici.

Ha finto un malore in metro, un passeggero si è avvicinato per dare soccorso e nel frattempo un complice ha sfilato il portafoglio alla vittima, con la corsa che è ripartita subito dopo. Un borseggio-lampo avvenuto tra le fermate San Giovanni e Vittorio Emanuele della linea A nella mattinata di. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: La truffa del finto carabiniere a un anziano di 84 anni Leggi anche: La truffa del finto carabiniere a un anziano di 84 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Siena, tre donne arrestate per la truffa del “finto carabiniere”: recuperati gioielli per 15mila euro - La vicenda risale alla serata del 2 dicembre, quando i militari, ricevuta la telefonata di un uomo appena raggirato, sono arrivati alla sua abitazione sorprendendo una delle tre sospettate mentre ... lanazione.it Truffa anziana per 15mila euro, condannato 'finto carabiniere' - Arrestato con un complice il 4 novembre scorso per la truffa del finto carabiniere ai danni di una anziana, ad Ancona. ansa.it Truffa del finto carabiniere. Ma la donna lo smaschera - Non si ferma l’allerta per le truffe, tentate o messe a segno, soprattutto ai danni di anziani e fragili. ilrestodelcarlino.it FATE SEMPRE ATTENZIONE Attenzione al messaggio truffa dal finto CUP. Oggi ci sono arrivate molte segnalazione che in data odierna sta arrivando nuovamente questo messaggio TRUFFA: "La preghiamo di contattare con urgenza i nostri Uffici CUP a - facebook.com facebook L’ultima truffa arriva via mail: finto mandato di arresto per pornografia. Ecco come funziona x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.