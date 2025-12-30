La triatleta Erica Fox uccisa da uno squalo | non era mai tornata a riva il corpo trovato dopo giorni di ricerche

Sono stati rinvenuti i resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni scomparsa il 21 dicembre 2025 mentre nuotava al largo di Lovers Point, in California. La donna non era mai tornata a riva e il suo corpo è stato trovato dopo giorni di ricerche, in un episodio che ha suscitato attenzione e tristezza nella comunità locale.

