La triatleta Erica Fox scompare in mare e viene sbranata | il dispositivo anti-squalo non è servito

Durante un allenamento in mare, la triatleta Erica Fox è scomparsa e ha perso la vita a causa di un attacco di squalo, nonostante l’uso del dispositivo anti-squalo. L’incidente solleva riflessioni sulla sicurezza negli sport acquatici e sulla necessità di misure preventive efficaci. Per chi affronta il triathlon in mare, l’ambiente rappresenta una sfida quotidiana, dove il rispetto delle regole e la prudenza sono fondamentali.

L'oceano, per chi pratica il triathlon ad alti livelli, non è solo un campo di gara, ma una seconda casa. Per Erica Fox, atleta californiana di 55 anni, quell'acqua che tanto amava si è trasformata in una trappola mortale il 21 dicembre scorso. La donna è scomparsa tra le onde durante una sessione di nuoto collettivo a Lovers Point, una delle località più suggestive e frequentate della baia di Monterey, in California. Sotto lo sguardo impotente del marito, Jean-François Vanreusel, e dei suoi compagni di squadra, Erica è stata vittima di un attacco predatorio di una violenza inaudita. Quel mattino, il gruppo di nuotatori si trovava a breve distanza dalla riva, una zona solitamente considerata sicura.

