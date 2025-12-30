La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo in California

Un incidente tragico si è verificato nelle acque della California, dove la triatleta Erica Fox è stata vittima di un attacco di squalo durante un allenamento in mare aperto con il suo club di nuoto. I resti dell'atleta sono stati recuperati sulla spiaggia di Davenport, vicino a Santa Cruz. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulla sicurezza nelle attività sportive in mare.

Tragico incidente nelle acque della California. La triatleta statunitense Erica Fox è stata uccisa da uno squalo durante un allenamento in mare aperto assieme a un club di nuoto: i resti del suo corpo sono stati trovati sulla spiaggia di Davenport, poco a sud di Santa Cruz. La 55enne era partita lo scorso 21 dicembre, assieme a un gruppo di 12 persone tra cui il marito Jean-François Vanreusel, da Lovers Point, non lontano da Monterey, ma non aveva mai fatto ritorno a riva. Come riporta il San Francisco Chronicle, il corpo indossava ancora la tuta nera attillata che la donna usava negli allenamenti e nelle competizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo in California Leggi anche: La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo: choc in California. I resti trovati dopo una settimana Leggi anche: La triatleta Erica Fox scompare in mare e viene sbranata: il dispositivo anti-squalo non è servito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Corpo di una triatleta femminile trovato dopo il sospetto attacco di uno squalo al largo della costa della California. La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo: choc in California. I resti trovati dopo una settimana - Tragedia in California: il corpo di Erica Fox, triatleta californiana scomparsa una settimana fa, è stato ritrovato su una spiaggia e – secondo i vigili del fuoco – è stata uccisa da uno squalo. ilfattoquotidiano.it

“La triatleta è stata dilaniata da uno squalo”: a distanza di una settimana dalla scomparsa mentre nuotava con gli amici, la tragica scoperta dei resti di Erica Fox - I resti di Erica Fox, scomparsa durante una nuotata con amici, sono stati ritrovati. ilfattoquotidiano.it

Trovata morta la triatleta Erica Fox: «È stata uccisa da uno squalo» - Tragedia negli Stati Uniti, la sportiva si stava allenando ma non è mai tornata a riva: il corpo dilaniato era su una spiaggia vicino a Santa Cruz ... unionesarda.it

Il corpo di un triatleta è stato trovato sulla spiaggia sei giorni dopo essere stato sbranato da...

Erica Fox è morta, la triatleta divorata da uno squalo in California x.com

Sono stati ritrovati su una spiaggia i resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni, scomparsa circa una settimana fa Sarebbe stata uccisa da uno squalo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.