La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo in California
Un incidente tragico si è verificato nelle acque della California, dove la triatleta Erica Fox è stata vittima di un attacco di squalo durante un allenamento in mare aperto con il suo club di nuoto. I resti dell'atleta sono stati recuperati sulla spiaggia di Davenport, vicino a Santa Cruz. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione sulla sicurezza nelle attività sportive in mare.
Tragico incidente nelle acque della California. La triatleta statunitense Erica Fox è stata uccisa da uno squalo durante un allenamento in mare aperto assieme a un club di nuoto: i resti del suo corpo sono stati trovati sulla spiaggia di Davenport, poco a sud di Santa Cruz. La 55enne era partita lo scorso 21 dicembre, assieme a un gruppo di 12 persone tra cui il marito Jean-François Vanreusel, da Lovers Point, non lontano da Monterey, ma non aveva mai fatto ritorno a riva. Come riporta il San Francisco Chronicle, il corpo indossava ancora la tuta nera attillata che la donna usava negli allenamenti e nelle competizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
