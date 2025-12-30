La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo | choc in California I resti trovati dopo una settimana

Una triatleta californiana, Erica Fox, è stata trovata dopo una settimana sulla costa della California. Secondo le autorità, il suo decesso sarebbe stato causato da un attacco di squalo. La notizia ha suscitato grande attenzione ed è ancora in fase di approfondimento.

Tragedia in California: il corpo di Erica Fox, triatleta californiana scomparsa una settimana fa, è stato ritrovato su una spiaggia e – secondo i vigili del fuoco – è stata uccisa da uno squalo. I resti di Erica Fox sono stati ritrovati sabato, come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa statunitensi. Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di nuotatori partiti il 21 dicembre da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, ma non era mai tornata a riva. Secondo il San Francisco Chronicle, un testimone che passava per caso in auto nella zona aveva raccontato di aver visto saltare dall’acqua uno squalo con qualcosa in bocca che sembrava un corpo umano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

