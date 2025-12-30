Il corpo di Erica Fox, triatleta italiana, è stato ritrovato senza vita su una spiaggia di Monterey, California. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che sia stata vittima di un attacco di squalo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande cordoglio e attenzione a livello internazionale.

Monterey (California), 30 dicembre 2025 – Il corpo di Erica Fox è stato ritrovato su una spiaggia senza vita. La triatleta 55enne era scomparsa lo scorso 21 dicembre mentre nuotava nelle acque al largo della località californiana di Lovers Point, che si affaccia sulla baia di Monterey. I resti della donna sono stati ritrovati il 28 dicembre e la sua identità è stata confermata a seguito del riconoscimento effettuato dal padre e dal marito. Nonostante le forze dell'ordine locali mantengano tuttora una certa cautela sulle cause della dipartita, l'ipotesi principale è che Erica sia stata attaccata e uccisa da uno squalo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La triatleta Erica Fox attaccata e uccisa da uno squalo. I resti del corpo ritrovati su una spiaggia in California

