La triatleta è stata dilaniata da uno squalo | a distanza di una settimana dalla scomparsa mentre nuotava con gli amici la tragica scoperta dei resti di Erica Fox
La scomparsa della triatleta Erica Fox, avvenuta durante un'uscita in mare nei pressi di Santa Cruz, California, ha suscitato grande cordoglio. A distanza di una settimana, sono stati trovati i suoi resti, confermando la tragica ipotesi di un attacco di squalo. Questo episodio ricorda i rischi legati alle attività acquatiche e mette in evidenza l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in mare.
Una nuotata con gli amici si è trasformata in tragedia. I resti della triatleta Erica Fox sono stati ritrovati a nord ovest di Santa Cruz in California. La 55enne era scomparsa circa una settimana fa dopo essersi unita a un gruppo di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey. Il gruppo aveva organizzato una nuotata nell’oceano e solo al ritorno a riva è stato chiaro che Fox era scomparsa. Nelle ore successive, l’ipotesi che uno squalo avesse sbranato la donna ha cominciato a farsi strada. La notizia della sparizione è stata resa nota dal Guardian che ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla morte di Fox. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
