La scomparsa della triatleta Erica Fox, avvenuta durante un'uscita in mare nei pressi di Santa Cruz, California, ha suscitato grande cordoglio. A distanza di una settimana, sono stati trovati i suoi resti, confermando la tragica ipotesi di un attacco di squalo. Questo episodio ricorda i rischi legati alle attività acquatiche e mette in evidenza l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in mare.

Una nuotata con gli amici si è trasformata in tragedia. I resti della triatleta Erica Fox sono stati ritrovati a nord ovest di Santa Cruz in California. La 55enne era scomparsa circa una settimana fa dopo essersi unita a un gruppo di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey. Il gruppo aveva organizzato una nuotata nell’oceano e solo al ritorno a riva è stato chiaro che Fox era scomparsa. Nelle ore successive, l’ipotesi che uno squalo avesse sbranato la donna ha cominciato a farsi strada. La notizia della sparizione è stata resa nota dal Guardian che ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla morte di Fox. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La triatleta è stata dilaniata da uno squalo”: a distanza di una settimana dalla scomparsa mentre nuotava con gli amici, la tragica scoperta dei resti di Erica Fox

Leggi anche: Trovati in spiaggia i resti della triatleta Erica Fox, era scomparsa una settimana fa: “Dilaniata da uno squalo”

Leggi anche: La triatleta Erica Fox sbranata da uno squalo: choc in California. I resti trovati dopo una settimana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tragedia in California: triatleta dilaniata da uno squalo - È stato ritrovato su una spiaggia il corpo della triatleta californiana scomparsa una settimana fa. msn.com