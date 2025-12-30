La trasparenza scolastica è un obbligo | il TAR ordina l’accesso alla documentazione didattica dell’alunna con PDP dopo il silenzio dell’istituto

Il TAR del Veneto ha stabilito che le famiglie hanno il diritto di accedere alla documentazione didattica dell’alunna con PDP, anche in presenza di silenzio da parte dell’istituto. La decisione sottolinea l’importanza della trasparenza scolastica come obbligo, garantendo ai genitori la possibilità di tutelare il diritto allo studio e all’inclusione dei propri figli. Un pronunciamento che rafforza l’importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza nella scuola.

