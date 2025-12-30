La trasparenza scolastica è un obbligo | il TAR ordina l’accesso alla documentazione didattica dell’alunna con PDP dopo il silenzio dell’istituto
Il TAR del Veneto ha stabilito che le famiglie hanno il diritto di accedere alla documentazione didattica dell’alunna con PDP, anche in presenza di silenzio da parte dell’istituto. La decisione sottolinea l’importanza della trasparenza scolastica come obbligo, garantendo ai genitori la possibilità di tutelare il diritto allo studio e all’inclusione dei propri figli. Un pronunciamento che rafforza l’importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza nella scuola.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha affermato il diritto delle famiglie a ottenere la documentazione relativa al percorso scolastico dei figli quando sussiste un interesse qualificato alla tutela del diritto allo studio e all'inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Alunna bocciata con 5 insufficienze, “decisione legittima anche con PDP”. Il TAR respinge il ricorso e segnala il difensore per citazioni false generate con IA
Leggi anche: Bocciatura senza PDP è illegittima, il TAR annulla la non ammissione di uno studente con DSA e richiama la scuola all’obbligo normativo
Trasparenza. Obbligo pubblicità dati su nomine Dg e accreditamento strutture - Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense. quotidianosanita.it
“Come il registro elettronico sta cambiando la scuola" di Manuela Delfino Il registro elettronico, introdotto nel 2012 per promuovere trasparenza e semplificazione, è ormai la principale interfaccia tra scuola e famiglia. Ogni gesto della vita scolastica – assenze, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.