Dal 10 dicembre, nella provincia di Monza, è operativo un nuovo Hotspot infettivologico dedicato alla gestione delle sindromi respiratorie e influenzali. Questa struttura rappresenta un supporto importante per le strutture ospedaliere e permette ai cittadini di ricevere assistenza senza recarsi in ospedale. La maggior parte dei brianzoli preferisce comunque affrontare i sintomi influenzali a domicilio, affidandosi alle cure e ai consigli dei medici di base.

Dal 10 dicembre nella provincia di Monza è attivo l’ Hotspot infettivologico, punto di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali. I centri sparsi in tutta la Lombardia hanno l’obiettivo di limitare l’accesso ai pronto soccorso ai soli casi più gravi. L’Asst Brianza invita i farmacisti a esporre nei propri presidi la locandina informativa, riportante il numero di contatto (116117) e le indicazioni utili sul servizio, gratuito e aperto nei giorni feriali dalle 20 alle 8 e lungo le 24 ore sabato, domenica e nei festivi e prefestivi infrasettimanali. Il medico al telefono fa una prima diagnosi e se necessario invia i pazienti a recarsi agli hotspot di Carate, Desio, Monza, Seregno, Vimercate per tamponi per virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco, oltre al monitoraggio dei parametri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La task-force contro l’influenza. Hotspot e ospedali in allerta. Ma i brianzoli si curano a casa

Leggi anche: Gaza, governo pronto a missione militare: task force accelera su ospedali e scuole

Leggi anche: Bollate, un ‘hotspot’ in ospedale contro l’influenza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fbi crea task force per indagare sugli attacchi contro Tesla - Ben Williamson, vicedirettore per gli affari pubblici dell’Fbi, ha dichiarato in un post su X che l’agenzia “ha ... ilsole24ore.com

Fbi lancia task force contro 'terrorismo domestico' anti-Tesla - L'Fbi ha annunciato la creazione di una task force per "reprimere gli attacchi violenti contro Tesla", in risposta a una serie di incidenti mirati contro l'azienda di Elon Musk. ansa.it

L'Fbi crea una task force contro il "terrorismo" anti-Tesla negli Stati Uniti - L'Fbi ha annunciato la creazione di una task force per "reprimere gli attacchi violenti contro Tesla", in risposta a una serie di incidenti mirati contro l'azienda di Elon Musk. huffingtonpost.it

LA CLINICA DELLE TARTARUGHE In Puglia è attiva una vera e propria task force per studiare e contrastare le cause che mettono a rischio la sopravvivenza della tartaruga marina, una delle creature più iconiche del Mediterraneo. Il centro di recupero tartaru - facebook.com facebook

Università, via alla task force sui conti dopo il “rosso” da 62 milioni x.com