La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno | orari chi non può transitare e come cambia il traffico
La Tangenziale Est di Roma rimane chiusa fino al 30 giugno, con divieto di transito notturno prorogato anche per quest'anno. La chiusura riguarda i primi sei mesi dell’anno, influendo sulla viabilità e sugli orari di percorrenza. In questo periodo, sono previste modifiche al traffico e alternative per i veicoli che devono attraversare la zona. È importante informarsi sulle nuove disposizioni per pianificare gli spostamenti in modo efficace.
Rinnovato il divieto di transito notturno sulla Tangenziale Est a Roma anche per il nuovo anno: strada chiusa al traffico per i primi sei mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico
