La strega nel bosco Caso choc in Italia | chi è quella donna Salvato il figlio

Recentemente, il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, ha portato alla ribalta le problematiche legate alle situazioni familiari isolate e alle azioni delle autorità giudiziarie per la tutela dei minori. La vicenda, che ha coinvolto una donna nota come “la strega nel bosco” e il salvataggio di un bambino, evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per proteggere i diritti dei minori in contesti difficili.
Negli ultimi mesi il caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle situazioni familiari isolate e dell’intervento dell’autorità giudiziaria per la tutela dei minori. A questa vicenda se ne affianca ora un’altra, sempre in Italia. Una storia diversa per dinamiche e contesto, ma anch’essa finita sotto esame dei magistrati minorili: quella che alcuni giornali hanno definito il caso della “strega nel bosco”, avvenuto nei dintorni di Bolzano. Secondo quanto ricostruito, la vicenda riguarda una donna che avrebbe progressivamente isolato suo figlio dal resto della società. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
