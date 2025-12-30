La straordinaria vita del miglior 007 della storia

Richard Sorge, noto come uno dei più efficaci agenti segreti del XX secolo, ha vissuto una vita dedicata all'infiltrazione e all'intelligence. Giornalista di professione e spia di mestiere, ha operato tra Germania, Giappone e Unione Sovietica, contribuendo a importanti svolte storiche. La sua vicenda rappresenta un esempio di dedizione e astuzia nel complesso panorama dell'intelligence internazionale.

Il suo nome era Sorge. Richard Sorge. Giornalista tedesco di giorno, infiltrato sovietico nel Giappone imperialista di notte, seduttore instancabile e geniale analista politico: la sua esistenza attraversa il Novecento come una scintilla incendiaria fuori controllo. Lo racconta il saggista Owen Matthews ne La spia perfetta (Settecolori, pp. 450 € 28 tr. Claudio Gallo), scavando negli archivi russi, andando oltre l'aura di mito che da sempre lo circonda. Sorge è una leggenda della storia dell'intelligence, sono stati scritti più di cento libri su di lui, elogiato da John Le Carrè e Ian Fleming che lo ha definito «il più formidabile agente segreto della storia».

