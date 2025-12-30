La storia di Luigi il re dei funghi | Da una pentola a pressione alle tavole di tutta Europa

La storia di Luigi Ricci Frabattista racconta l’evoluzione di un’impresa familiare, partita dall’uso di una semplice pentola a pressione per sterilizzare terreni di coltura, fino a diventare un punto di riferimento nel settore dei funghi in Europa. Attraverso impegno e tradizione, Luigi ha trasformato una passione in un’attività di successo, portando i funghi freschi e di qualità sulle tavole di molte famiglie.

Portomaggiore (Ferrara), 30 dicembre 2025 – “Abbiamo cominciato con una pentola a pressione, la usavamo per sterilizzare i terreni di coltura”, va indietro nel tempo Luigi Ricci Frabattista, imprenditore agricolo, al suo fianco una famiglia, generazioni. Il padre e la madre, la scintilla. Lui e sua moglie Monica, con il figlio Francesco, protagonisti del grande salto sui mercati. Il nipote, 13 anni. Si chiama Davide, a fianco del nonno, attorno pareti che si perdono là in alto di funghi. America Graffiti, l’ultimo hamburger: chiudono i due locali di Forlì che hanno dato il via al mito Un’avventura imprenditoriale iniziata a Ripapersico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Luigi, il re dei funghi: “Da una pentola a pressione alle tavole di tutta Europa” Leggi anche: Vercelli, arrestato il guru dei funghi allucinogeni: party psicotropi con persone da tutta Italia Leggi anche: Scoppia la pentola a pressione: 41enne ustionata gravemente al volto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Questa è storia live dal Nonsolopane Fornotaronna con Luigi Giannatempo e Lino Tiberio piacevolissima sorpresa @inprimopiano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.