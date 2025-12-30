La storia di Assisi in un docu-film Trent’anni di cambiamenti raccontati con le immagini

Presentiamo il docu-film “Assisi 1930-1960 - Trent’anni di film in bianco e nero”, un’opportunità per scoprire i cambiamenti della città attraverso immagini d’epoca. L’appuntamento è oggi alle 17.30, a Palazzo comunale, nell’ambito delle iniziative natalizie. Un’occasione per approfondire la storia di Assisi e apprezzare il lavoro di Michele Patucca e Pietro Cogolli. La proiezione è aperta a tutti e rappresenta un momento di riflessione sulla

Vuole essere una “chicca“ fra le iniziative del Natale: oggi alle 17.30, a Palazzo comunale, ci sarà la proiezione del docufilm “Assisi 1930-1960 - Trent’anni di film in bianco e nero“, opera di Michele Patucca e Pietro Cogolli. Il docufilm - e qui sta la particolarità - è stato realizzato con i filmati amatoriali inediti girati dall’ingegner Almachilde Chiarini, originario di Senigallia, dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Assisi dal 1940 agli anni ’60: nel 1927 si era sposato ricevendo tra i regali di nozze la famosa cinepresa “Pathé Baby“, con la quale negli anni realizzò una vera e propria cineteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La storia di Assisi in un docu-film. Trent’anni di cambiamenti raccontati con le immagini Leggi anche: La busta della storia ’Fuori Sacco’, trent’anni tra le pagine del Carlino Leggi anche: Crespi d'Adda, trent’anni di Unesco. Un film celebra la rinascita Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La storia di Assisi in un docu-film. Trent’anni di cambiamenti raccontati con le immagini; Dagli anni Trenta al boom economico: Assisi si racconta in un docufilm con filmati mai visti prima; Assisi 1930–1960: docufilm con immagini inedite della città; Lunedì 30 ad Assisi la proiezione di un film sugli anni '30 - '60 della città. Una sorprendente Assisi degli anni 30 e 60 in un docufilm. Prima proiezione aperta a tutti - Un viaggio nella memoria visiva di Assisi tra gli anni Trenta e Sessanta prende forma nel docufilm “Assisi 1930- umbria24.it

Assisi 1930-1960, docufilm con immagini inedite della città - Un viaggio nella storia e nella vita di Assisi fra gli anni Trenta e Sessanta, con immagini rare, di grande valore documentario ed emotivo. msn.com

