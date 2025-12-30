La storia dei fratelli d’Inzeo, figure di spicco nell’equitazione italiana, si intreccia con quella di Maria Sole Agnelli. Dal 1934, Costante d’Inzeo ha contribuito alla nascita di una scuola di equitazione presso l’Accademia di Educazione Fisica della Farnesina, promuovendo un approccio civile e innovativo alla disciplina. Questa narrazione ripercorre le origini e le evoluzioni di un’epoca fondamentale per l’equitazione in Italia.

di Massimo Arcangeli Dal 1934, senza essere per questo costretto ad abbandonare il Genova Cavalleria, il suo reggimento di nuova assegnazione dopo il Piemonte Reale, Costante d’Inzeo viene incaricato dal Ministero della Guerra di costituire presso l’Accademia di Educazione Fisica della Farnesina, tra Ponte Milvio e Monte Mario, una pioneristica scuola di cavalleria di tipo prevalentemente civile, la Scuola di Equitazione Foro Mussolini, destinata al successo. Appena due anni dopo il numero degli allievi della “Farnesina”, voluta dal gerarca Renato Ricci e diretta da Mario Rodolfi, supera le 150 presenze fra cavalieri e amazzoni, e sono ben 90 i cavalli in scuderia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La storia dei fratelli d’Inzeo, leggende dell’equitazione, si lega a quella di Maria Sole Agnelli

