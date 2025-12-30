La stagione del tennis deve ancora iniziare ma la ATP Race è già incominciata! C’è un italiano in top-10

Sebbene la nuova stagione tennistica debba ancora cominciare, la ATP Race è già in corso, con un italiano tra i primi dieci. L’attesa si concentra sulla United Cup, che si svolgerà dal 2 al 11 gennaio tra Sydney e Perth, offrendo uno spettacolo di tennis a livello internazionale. Questa competizione rappresenta l’inizio ufficiale di un nuovo ciclo, anticipando l’importante stagione che si appresta a partire.

La nuova stagione tennistica deve ancora incominciare: l’appuntamento è per il prossimo 2 gennaio, quando tra Sydney e Perth scatterà la United Cup, la competizione per Nazionali miste che ci terrà compagnia fino a domenica 11 gennaio. Nel frattempo si disputeranno anche i primi due tornei di livello 250, tutto come antipasto degli Australian Open, primo Slam dell’annata agonistica che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il ranking ATP per quanto riguarda le posizioni nobili è congelato da più di un mese, ovvero da quando si sono concluse le ATP Finals con la vittoria di Jannik Sinner nell’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

