La spiaggia diventa accessibile ai disabili | in arrivo 20mila euro dalla Regione

Il Comune di Ostuni riceve un finanziamento regionale di 20 mila euro per migliorare l’accessibilità della spiaggia ai disabili. Questa iniziativa mira a garantire servizi e strutture più inclusivi, permettendo a tutti di fruire del mare in condizioni di pari opportunità. Un passo importante verso un'offerta turistica più accessibile e sostenibile, in linea con i principi di inclusione e rispetto per le diversità.

