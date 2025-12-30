La spiaggia diventa accessibile ai disabili | in arrivo 20mila euro dalla Regione
Il Comune di Ostuni riceve un finanziamento regionale di 20 mila euro per migliorare l’accessibilità della spiaggia ai disabili. Questa iniziativa mira a garantire servizi e strutture più inclusivi, permettendo a tutti di fruire del mare in condizioni di pari opportunità. Un passo importante verso un'offerta turistica più accessibile e sostenibile, in linea con i principi di inclusione e rispetto per le diversità.
OSTUNI - Il Comune di Ostuni si distingue nell'ambito dell'inclusività balneare, aggiudicandosi un finanziamento regionale di 20.000 euro destinato a migliorare l'accessibilità della spiaggia dei Camerini, nella località di Villanova. Il progetto, elaborato dal Servizio ambiente comunale, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
