La solidarietà nel nome di Giacò Consegnati i nove defibrillatori

L’associazione Amici del Giacò, nata a Castelnuovo Magra in memoria di Andrea Giacomelli, ha consegnato nove defibrillatori, testimonianza di solidarietà e impegno civico. Da oltre 14 anni, questa realtà promuove iniziative benefiche per sostenere la comunità, trasformando il dolore in un gesto di cura e attenzione. La distribuzione di questi dispositivi rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza e la solidarietà locale.

Dal dolore incancellabile è spuntato un albero che continua a germogliare. Sono frutti di beneficenza quelli che da 14 anni vengono distribuiti dall’associazione Amici del Giacò nata a Castelnuovo Magra in memoria di Andrea Giacomelli. In questi anni sono stati raccolti ben 328 mila euro attraverso l’organizzazione di feste e iniziative che hanno permesso di sostenere scuole, Pubblica Assistenza, associazioni di volontariato e aiutare persone in difficoltà. Come avrebbe voluto Andrea. L’ultimo traguardo raggiunto grazie al supporto del Comune di Castelnuovo Magra, associazioni e commercianti locali è stato l’acquisto di nove defibrillatori che saranno installati alla sede dell’Arci nel centro storico del paese collinare, Centro commerciale La Miniera, biblioteca civica di Molicciara, piazzetta di Colombiera, borgo di Vallecchia, Centro sociale, scuole di Palvotrisia e Dante Alighieri e alla Farmacia Pucci sull’Aurelia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

