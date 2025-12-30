la sinistra va in tilt sul caso genova e sogna il bavaglio per chi fa le inchieste

Il dibattito sulla gestione del caso Genova ha evidenziato tensioni e divisioni all’interno della sinistra, che si mostra spesso impreparata di fronte alle sfide dell’attualità. Alcuni protagonisti sembrano più interessati a limitare le libertà di stampa e di inchiesta, piuttosto che ad affrontare con serietà i problemi del territorio. Un quadro che riflette le complessità e le contraddizioni di un panorama politico in evoluzione.

Non c'ero, se c'ero dormivo, o sognavo. Sognavano la «resistenza» in salsa mediorientale, a sinistra, e si sono risvegliati con l'islam politico organizzato come alleato anti-Israele. Il caso della presunta cellula italiana di Hamas manda in tilt un bel pezzo di Campo largo, quello arato dalla mobilitazione pro Pal. Silvia Salis e Laura Boldrini. Ma anche Giuseppe Conte e Alleanza Verdi e Sinistra. E non manca Francesca Albanese, che bolla come «diffamazioni» le inchieste giornalistiche su Mohammad Hannoun e la politica. Insomma, dopo il silenzio sulle accuse che coinvolgono il leader dei Palestinesi in Italia, ora è il momento delle minacce di querele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

