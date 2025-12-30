La sinistra azzanna BB | Niente celebrazioni era di destra e razzista

Dopo l'annuncio della scomparsa di Brigitte Bardot, molti esponenti della sinistra francese hanno reagito criticamente, accusandola di essere di destra e razzista. Invece di riconoscere il suo contributo al cinema, ai diritti delle donne e degli animali, alcuni hanno scelto di attaccarla, suscitando un dibattito acceso sulla memoria e sul giudizio pubblico nei confronti di una figura iconica.

Non si sono fermati nemmeno dinanzi alla morte. Da quando la sua fondazione, domenica mattina, ha annunciato la triste novella, Brigitte Bardot è nel mirino di giornali e esponenti politici della sinistra francese, che invece di celebrarla per tutto quello che ha fatto per la Francia, il cinema, le donne e i diritti degli animali, hanno deciso di imbastire uno stucchevole processo post-mortem ai suoi danni. Le accuse? Le sue simpatie di destra nella seconda parte della sua vita, la sua ostilità all'immigrazione scriteriata e all'islamizzazione rampante che hanno stravolto il volto della Francia.

