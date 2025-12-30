La sindrome del cuculo
L'Occidente odia se stesso? Davvero abbiamo allevato una classe dirigente antioccidentale? Gran parte della colpa potrebbe essere del «cuculo russo». Il cuculo è quell'uccello che, per non dover covare le sue uova, le mette nei nidi di altri uccelli che le coveranno al posto suo. Da noi questa pratica si è ben sposata alla lezione gramsciana dell'egemonia culturale che doveva conquistare il partito comunista. Così la classe dirigente ex comunista, finita la stagione dell'ideologia, si trova priva di una visione autonoma del futuro, e ha sviluppato con naturalezza pratiche antidemocratiche. Questa classe dirigente, nutrita e allevata da noi ma fedele al vangelo di Mosca, oggi è permeabile all'influenza russa e costituisce, in ipotesi di conflitto, un asset strategico schierato contro la democrazia occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Il cuculo di cristallo come finisce: spiegazione del finale
Leggi anche: Il cuculo di cristallo, recensione del nuovo thriller spagnolo
La "sindrome del cuculo" - Questa classe dirigente, nutrita e allevata da noi ma fedele al vangelo di Mosca, oggi è permeabile all'influenza russa e costituisce, in ipotesi di conflitto, un asset strategico schierato contro la ... msn.com
L’atteggiamento “mafioso” del cuculo (VIDEO), l’esperto: “Comportamento mai visto prima” - Il cuculo è sicuramente uno degli uccelli più emblematici, grazie al suo caratteristico verso c’è chi ha realizzato una serie di orologi che sono diventati un simbolo delle baite di montagna. ildolomiti.it
Qualcuno volò sul nido del Cuculo: il trionfo degli outsider - Ecco i motivi per cui, a distanza di 45 anni, Qualcuno volò sul nido del Cuculo è un film ancora attuale e d’ispirazione. leganerd.com
Alessandro: sommelier con la sindrome di down. Radio Up&Down, sabato alle 20 su Radio24! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.