la sindrome del cuculo

L'Occidente odia se stesso? Davvero abbiamo allevato una classe dirigente antioccidentale? Gran parte della colpa potrebbe essere del «cuculo russo». Il cuculo è quell'uccello che, per non dover covare le sue uova, le mette nei nidi di altri uccelli che le coveranno al posto suo. Da noi questa pratica si è ben sposata alla lezione gramsciana dell'egemonia culturale che doveva conquistare il partito comunista. Così la classe dirigente ex comunista, finita la stagione dell'ideologia, si trova priva di una visione autonoma del futuro, e ha sviluppato con naturalezza pratiche antidemocratiche. Questa classe dirigente, nutrita e allevata da noi ma fedele al vangelo di Mosca, oggi è permeabile all'influenza russa e costituisce, in ipotesi di conflitto, un asset strategico schierato contro la democrazia occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

