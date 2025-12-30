La sfida di Hamas | Non rinunceremo alle armi Trump incontra Netanyahu | Pagherete un prezzo

Il vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, svoltosi a Mar-a-Lago, si è concentrato sulle tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione alla posizione di Hamas, che ha ribadito la volontà di mantenere le armi. La discussione ha messo in evidenza le sfide politiche e di sicurezza che coinvolgono Israele e la regione, sottolineando l'importanza di strategie condivise per affrontare le minacce e stabilizzare l’area.

Il presidente Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono incontrati in Florida, nel resort di Mar-a-Lago, per un vertice ad alta tensione sul futuro del Medio Oriente. «Abbiamo portato la pace nella regione e penso che continuerà così», ha dichiarato Trump davanti ai giornalisti, rivendicando i risultati della sua politica estera e sottolineando l’intesa con il leader israeliano. Sul tavolo del confronto c’erano cinque dossier principali, a partire dal disarmo di Hamas, indicato da Trump come priorità assoluta. « Hamas dovrà disarmare in fretta », ha tagliato corto il presidente americano, ribadendo la linea dura contro il gruppo palestinese e confermando il pieno sostegno a Israele nelle operazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La sfida di Hamas: “Non rinunceremo alle armi”. Trump incontra Netanyahu: “Pagherete un prezzo” Leggi anche: La sfida di Hamas: “Non rinunceremo alle armi”. Trump dopo l’incontro con Netanyahu: “Pagherete un prezzo” Leggi anche: Hamas: "Non rinunceremo alle armi" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La sfida di Hamas: “Non rinunceremo alle armi”. Trump dopo l’incontro con Netanyahu:…; La sfida di Hamas | Non rinunceremo alle armi Trump dopo l’incontro con Netanyahu | Pagherete un prezzo; Hamas ribadisce: “Non rinunceremo alle armi”. Dichiarazioni alla vigilia del vertice Trump-Netanyahu su Gaza. La sfida di Hamas: “Non rinunceremo alle armi”. Trump dopo l’incontro con Netanyahu: “Pagherete un prezzo” - Alla vigilia dell’incontro tra Donald Trump e Benyamin Netanyahu, l’ala militare di Hamas ha ribadito che il gruppo islamista non rinuncerà alle armi. ilfattoquotidiano.it

Netanyahu a Mar-a-Lago, alle 19 italiane l'incontro con Trump. Ala militare di Hamas: «Non rinunceremo alle armi» - Lago, in Florida, il segretario di Stato americano Marco Rubio, prima del colloquio con il presidente Donald Trump ... ilgazzettino.it

Ala militare di Hamas, ‘non rinunceremo alle armi’ - Il portavoce dell'ala militare di Hamas, in vista dell'incontro Trump- msn.com

Terre rare, la sfida globale entra nel vivo. Il nuovo petrolio che lascia indietro l'Europa Leggi qui - https://www.ilriformista.it/terre-rare-la-sfida-globale-entra-nel-vivo-il-nuovo-petrolio-che-lascia-indietro-leuropa-494158/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.