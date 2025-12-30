La sentenza | I morti all' Archivio di Stato di Arezzo si potevano evitare

La sentenza conferma che le morti di Filippo Bagni e Piero Bruni, avvenute nell’Archivio di Stato di Arezzo nel 2018 a causa di un'emergenza gas, si sarebbero potute prevenire. Questa decisione evidenzia l’importanza di adeguate misure di sicurezza negli ambienti di lavoro per evitare tragedie evitabili.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – La morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, i due dipendenti dell' Archivio di Stato di Arezzo soffocati dal gas argon il 20 settembre 2018 si poteva evitare. Lo scrive nelle motivazioni della sentenza con cui il giudice Giorgio Margheri chiuse il processo il 15 maggio 2025 con le quattro condanne ai due ex direttori D'Agostino e Saviotti e ai due consulenti per la sicurezza Scirpa e Piedominici. Le motivazioni sono state depositate il 23 dicembre scorso. La sentenza, in 205 pagine, evidenzia come la tragedia sia stata causata «dalla mancata individuazione e gestione del rischio asfittico derivante dalla presenza di gas argon nella struttura». 🔗 Leggi su Lanazione.it

