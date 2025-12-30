La sanità che eccelle | bambino con disabilità complessa operato con successo

Il Santa Maria della Misericordia di Perugia conferma il suo ruolo di centro di riferimento nella cura di pazienti con disabilità complesse, garantendo interventi efficaci e approcci multidisciplinari. La recente operazione di successo su un bambino con disabilità complessa testimonia l’attenzione e la qualità delle prestazioni offerte, rafforzando la fiducia nella sanità locale e il suo impegno nel progresso delle cure specialistiche.

Perugia, 30 dicembre 2025 - Ancora una volta il santa Maria della Misericordia si dimostra una struttura d'eccellenza, nell'approccio integrato alla cura dei pazienti con disabilità complesse. All'ospedale di Perugia, infatti, è stato portato a termine con successo un complesso intervento multidisciplinare su un bambino di 12 anni affetto da disturbo dello spettro autistico.  Il piccolo paziente, non collaborante a causa della sua condizione, è stato operato nei giorni scorsi da un 'équipe combinata che ha visto la collaborazione di specialisti di odontoiatria e chirurgia pediatrica. L'intervento ha previsto la regolarizzazione della capacità masticatoria e la bonifica dentaria, eseguite contemporaneamente alla correzione di un difetto urologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

