La Sangiovannese sarà ricevuta in Palazzo d’Arnolfo il 7 gennaio

Il 7 gennaio, la Sangiovannese sarà ricevuta in Palazzo d’Arnolfo ad Arezzo. La squadra, vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza, riceverà il riconoscimento del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi. L’incontro rappresenta un’occasione per celebrare il percorso sportivo e i risultati raggiunti, rafforzando il rapporto tra la comunità e le attività sportive locali.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi segue da vicino anche le attività della Sangiovannese, fresca vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza. «C'è grande entusiasmo – ha spiegato Vadi –. Voglio fare i miei complimenti alla squadra, ai dirigenti, allo staff e agli allenatori: hanno fatto davvero un lavoro straordinario. Ho già comunicato alla squadra che il 7 gennaio li riceverò al Palazzo d'Arnolfo. Durante l'incontro consegnerò loro una targa di ringraziamento a nome della città». Sul fronte societario, Vadi ha confermato che prosegue il dialogo con l'imprenditore interessato ad entrare all'interno della società.

