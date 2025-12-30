La Russia sta colpendo Odesa per danneggiare l’economia e il futuro europeo dell’Ucraina

Negli ultimi giorni, la Russia ha intensificato gli attacchi contro Odesa, causando danni a infrastrutture civili e interrompendo servizi essenziali. Le conseguenze di queste azioni si riflettono non solo sulla popolazione locale, ma anche sulla stabilità economica e sul futuro europeo dell’Ucraina, evidenziando le tensioni in atto nella regione.

Finestre in frantumi, case abbattute, interi quartieri senza elettricità. Negli ultimi giorni la Russia ha intensificato gli attacchi contro Odesa, colpendo deliberatamente strutture civili. Solo ieri sono stati danneggiati sette edifici residenziali e tre strutture sociali. Ma i raid si susseguono da settimane. La notte di Natale missili e droni russi hanno colpito di nuovo la città dell’Ucraina meridionale: una persona uccisa, due ferite, e danni gravi alle infrastrutture energetiche e civili. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento, nel pieno dell’inverno. Dietro il bombardamento di Odesa ci sono ragioni che vanno oltre la dimensione militare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

